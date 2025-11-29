В Україні впала ціна на низку молочних продуктів: яка вартість

В Україні спостерігається помітне здешевлення базових молочних товарів, що стало приємним сюрпризом для покупців на тлі загальної волатильності цін на продукти харчування. Згідно з моніторингом порталу Мінфін, наприкінці листопада деякі популярні позиції стали доступнішими порівняно з жовтнем.

Про це пише Хвиля. Ціни на вершкове масло та сир почали знижуватися через падіння світових котирувань на молочну сировину (на 30% з кінця літа) та повернення українського експорту на внутрішній ринок. Експерти прогнозують подальше здешевлення: до Нового року жирні молочні продукти можуть подешевшати на 30–35%, а тренд збережеться до першої половини 2026 року. Закупівельна ціна на сире молоко класу "екстра" (відповідне європейським стандартам) у середині листопада впала на 17%, що змушує дрібних виробників працювати на межі рентабельності.

Конкретні приклади зниження цін

Вершкове масло "Селянське" 72,5% (200 г) : У жовтні середня ціна становила 119,14 грн, а станом на 28 листопада — 118,05 грн (зниження на 0,91%).

: У жовтні середня ціна становила 119,14 грн, а станом на 28 листопада — 118,05 грн (зниження на 0,91%). Вершкове масло "Яготинське" 73% (200 г) : З 114,95 грн у жовтні до 105,32 грн зараз (економія 9,63 грн, або 8,4%).

: З 114,95 грн у жовтні до 105,32 грн зараз (економія 9,63 грн, або 8,4%). Сир кисломолочний "Простонаше" 9% (300 г): Подешевшав з 93,09 грн до 90,73 грн (зниження на 2,36 грн, або 2,5%).

Середня роздрібна ціна на вершкове масло 82% жирності на кінець листопада коливається навколо 108 грн за 200 г, з акційними пропозиціями нижче.

Виробники не планують суттєвих змін на інші молочні продукти (молоко, сметану) до кінця року, але акції в мережах стимулюватимуть попит. Покупцям варто стежити за пропозиціями в супермаркетах, оскільки сезонне зростання попиту може тимчасово стримувати знижки.

