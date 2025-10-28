В Україні помітно впав у ціні популярний овоч: яка вартість кілограму

В Україні помітно знизилася вартість картоплі. Станом на кінець жовтня великі торговельні мережі реалізують її в середньому по 15,1 грн за кілограм — це більш ніж на гривню дешевше, ніж у вересні. Водночас експерти прогнозують, що вже найближчими місяцями ціна знову почне зростати.

За даними порталу "Мінфін", у різних супермаркетах ціни на картоплю коливаються від 15,3 до 18,9 грн за кілограм. Зокрема, в Auchan овоч продають по 15,3 грн/кг, а в Megamarket — по 18,9 грн/кг.

Виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко пояснила, що до початку справжніх холодів вартість залишатиметься стабільною, однак із настанням морозів можливий дефіцит продукту, що неминуче вплине на ціни.

За її словами, багато дрібних фермерів і власників присадибних господарств не мають належних умов для тривалого зберігання врожаю. Через це частина запасів може зіпсуватися або втратитися, що скоротить пропозицію на ринку.

Водночас експертка заспокоює: суттєвого подорожчання не очікується. Українські споживачі дійсно віддають перевагу вітчизняній картоплі, однак імпортна продукція нині дешевша, тому ціни на європейському ринку фактично стримуватимуть зростання вартості на внутрішньому.

