В Украине заметно упал в цене популярный овощ: какая стоимость килограмма

В Украине заметно снизилась стоимость картофеля. По состоянию на конец октября крупные торговые сети реализуют ее в среднем по 15,1 грн за килограмм – это более чем на гривну дешевле, чем в сентябре. В то же время эксперты прогнозируют, что уже в ближайшие месяцы цена снова начнет расти.

По данным портала " Минфин ", в разных супермаркетах цены на картофель колеблются от 15,3 до 18,9 грн за килограмм. В частности, в Auchan овощи продают по 15,3 грн/кг, а в Megamarket — по 18,9 грн/кг.

Исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко пояснила, что до начала настоящих холодов стоимость будет оставаться стабильной, однако с наступлением морозов возможен дефицит продукта, что неизбежно повлияет на цены.

По ее словам, многие мелкие фермеры и владельцы приусадебных хозяйств не имеют надлежащих условий для длительного хранения урожая. Поэтому часть запасов может испортиться или потеряться, что сократит предложение на рынке.

В то же время эксперт успокаивает: существенного подорожания не ожидается. Украинские потребители действительно предпочитают отечественный картофель, однако импортная продукция сейчас дешевле, поэтому цены на европейском рынке фактически будут сдерживать рост стоимости на внутреннем.

