До України йде потепління: коли очікувати

Найближчими днями в Україні очікується короткочасне підвищення температури повітря. З 12 по 15 лютого температурні показники коливатимуться поблизу нуля: вночі можливий незначний мінус, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +1…+3 градусів.

За словами начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, період сильних морозів уже минув, найхолоднішою була минула ніч. Втім, про стійке потепління чи наближення весни говорити поки що рано.

Уже з 16 лютого синоптики прогнозують нову хвилю зниження температури. У період із 16 по 19 лютого можливе повернення морозів — від невеликих до помірних. У нічні години очікується -3…-8 градусів, а за умови прояснень температура може опускатися до -10…-12. Удень також переважатимуть мінусові значення — від 0 до -5 градусів.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила про загальну тенденцію до поступового підвищення температури. За її словами, попереду — рух у бік потепління, хоча періодичні хвилі холоду ще можливі. Вона образно зауважила, що нинішні морози вже не мають тієї сили, як раніше, і поступово відступатимуть.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!