В 'Укрзалізниці' розкрила найпопулярніший маршрут поїздів в Україні: яка вартість квитків

У період з 18 по 24 серпня послугами "Укрзалізниці" скористалися 639 701 пасажир, що на 23 700 осіб більше, ніж за аналогічний відрізок минулого року. Найбільший попит традиційно мав маршрут Київ – Львів: лише за тиждень користувачі додатку компанії здійснили 129 тисяч спроб придбати квитки саме на цей напрямок.

Квитки на даний маршрут доступні одразу на кілька поїздів, і станом на 31 серпня їхня ціна коливається від 545 до 1 784 гривень. Як повідомили в "Укрзалізниці", до п’ятірки найзатребуваніших маршрутів, окрім Київ – Львів, увійшли такі напрямки:

Київ – Одеса: 71 721 звернення на 19 160 доступних місць.

Київ – Харків: 63 306 спроб придбати квитки на 18 528 місць.

Київ – Перемишль: 58 401 запит при наявності 22 984 місць.

Київ – Дніпро: 50 105 звернень на 13 838 місць.

Вартість квитків на потяги з Києва до Львова

У цілому ціна квитків на поїзди за напрямком Київ – Львів формується з урахуванням кількох факторів: дати подорожі, категорії поїзда та обраного типу вагона.

За даними "Укрзалізниці", на 31 серпня (неділю) квитки доступні на п’ять поїздів:

№743 "Інтерсіті+". Вартість у вагонах першого класу стартує від 869 грн, у другому – від 545 грн. Станом на момент підготовки матеріалу залишалося 15 і 3 місця відповідно.

№243. Ціна квитка у вагон першого класу становить від 785 грн.

№291. Квиток у перший клас також коштує від 785 грн.

№113. У плацкартному вагоні місця доступні від 241 грн, а в люксі – 1 784 грн (на той час залишалося лише одне вільне місце).

№43. Доступний один квиток у жіноче купе за ціною 691 грн.

