'Відьомські кола': у світі виявлено сотні нових місць, пов'язаних із загадковими явищами (фото)

Група дослідників виявила сотні нових місць у світі, де зустрічаються "чарівні кола", або "відьомські кола". Ці дивні візерунки, схожі на лисини голої землі, рівномірно розташовані по посушливій савані.

Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, про нього пише IFL Science. Зазначається, що за допомогою супутників та моделей науковці виявили візерунки, дуже схожі на "кола фей", у 263 місцях у 15 країнах, розташованих на трьох континентах.

Кола знайшли не тільки в Намібії та Західній Австралії, а й у Західній Сахарі, на Мадагаскарі, у Південно-Західній Азії та Центральній Австралії.

Дослідники виявили, що "кола фей" завжди зустрічаються в схожих умовах — у ґрунті з низьким вмістом азоту та в районах, де в середньому випадає менш як 200 мм опадів на рік.

"Наше дослідження надає докази того, що "чарівні кола" зустрічаються набагато частіше, ніж вважалося раніше. Воно допоможе вперше зрозуміти фактори, що впливають на їхнє поширення", — зазначив співавтор дослідження Мануель Дельгадо-Бакерізо.

Що ще більш інтригуюче, команда вчених виявила, що зростання рослин у місця з "колами фей" було значнішим і стабільнішим, ніж без них. За словами екологів, результати стали першим доказом підвищеної продуктивності кіл.

Ці знахідки можуть допомогти нам краще зрозуміти ці дивні візерунки та їхню роль в екосистемах посушливих регіонів, пише видання.

