Влада Гренландії готується до вторгнення США: закликала громадян запастись їжею на 5 днів

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав жителів острова подбати про створення запасів продуктів щонайменше на п’ять днів.Коментуючи ситуацію, Нільсен зазначив, що загроза застосування військової сили наразі виглядає малоймовірною, однак повністю її відкидати не можна.

За його словами, влада має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Очільник уряду також повідомив, що в Гренландії планують сформувати спеціальну робочу групу за участю представників усіх профільних місцевих органів влади. Її завданням стане допомога населенню у підготовці до можливих порушень звичного ритму життя.

Крім того, уряд працює над поширенням оновлених рекомендацій для громадян. Серед них — поради щодо зберігання вдома запасу продуктів і найнеобхідніших речей, розрахованих щонайменше на п’ятиденний період.

