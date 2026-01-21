Власти Гренландии готовятся к вторжению США: призвали граждан запастись едой на 5 дней

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова позаботиться о создании запасов продуктов по меньшей мере на пять дней.

По его словам, власть должна быть готова к любому развитию событий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава правительства также сообщил, что в Гренландии планируют сформировать специальную рабочую группу с участием представителей всех профильных местных органов власти. Ее задачей станет помощь населению в подготовке к возможным нарушениям привычного ритма жизни.

Кроме того, правительство работает над распространением обновленных рекомендаций для граждан. Среди них советы по хранению дома запаса продуктов и самых необходимых вещей, рассчитанных по меньшей мере на пятидневный период.

