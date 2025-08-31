У Львові застрелили Андрія Парубія: що відомо про вбивство

У суботу, 30 серпня, о 11:37 до поліції надійшов виклик про збройний напад у Львові на вулиці Єфремова. Невідомий відкрив вогонь по громадському та політичному діячеві Андрію Парубію, зробивши вісім пострілів. Отримані поранення виявилися смертельними – Парубій загинув на місці.

Правоохоронці розшукують нападника та відпрацьовують різні версії. Водночас соратники загиблого і частина містян переконані, що йдеться про політично вмотивоване замовне вбивство.

Медики не встигли надати допомогу – до їхнього прибуття Парубій помер. Його тіло залишалося на тротуарі відкритим до 17:00, доки слідчі проводили необхідні процесуальні дії.

Деякі мешканці району почули звук пострілів і дали свої свідчення слідчим. У соцмережах майже одразу з’явився запис із камери спостереження: на ньому видно, як о 11:35 Андрій Парубій іде вулицею Єфремова з спортивною сумкою. Нападник відкрив вогонь ззаду. Чоловік був у темному шоломі й виглядав як кур’єр служби Glovo, пересувався на електровелосипеді.

Жителі будинку, де мешкав політик, розповіли Радіо Свобода, що він часто відвідував спортзал неподалік.

"Я бачила, як він виходив без охорони, просто сам. Наш дім розташований поруч із вулицею Єфремова, і він йшов у спортзал. Територія закрита, але він проходив повз", – поділилася сусідка.

"Одна жінка, яка тут живе, навіть встигла привітатися з ним", – додали інші.

"Я знав, що він мешкає у новобудові неподалік", – розповів місцевий мешканець.

"Я чув постріли – і все", – згадували люди з району, де проживав Андрій Парубій.

Народний депутат України Микола Княжицький переконаний, що розстріл Андрія Парубія є "помстою Росії за його принципову позицію".

"Він активно працював у Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, завжди діяв як державник. У час війни вважав, що внутрішні суперечки недоречні. Його погляди були чіткими та послідовними. Це вбивство має на меті залякати і знищити сильних та відповідальних українських лідерів, аби позбавити націю майбутнього. Саме цього прагнуть росіяни – ліквідувати українських лідерів і зламати державу", – заявив Княжицький.

На місце трагедії приїхав п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. На останніх виборах Парубій пройшов у Верховну Раду другим номером у списку цієї партії.

"Те, що відбувається, – це частина так званої "денацифікації" українського народу, яку здійснює Росія. Незалежно від того, хто натиснув на курок, головний замовник і відповідальний за цей злочин – Путін", – наголосив Порошенко.

У правоохоронців журналісти намагалися з’ясувати, чи отримував Андрій Парубій погрози та чи звертався по охорону. Офіційної відповіді не надали. Водночас його однопартієць Володимир Ар’єв повідомив, що приблизно пів року тому політик писав заяву з проханням забезпечити йому захист.

Проте цю інформацію не підтвердили ані правоохоронці, ані близькі. В Управлінні державної охорони пояснили, що колишні високопосадовці мають право на держохорону лише протягом року після завершення своїх повноважень, за винятком випадків, коли щодо них набрав чинності обвинувальний вирок суду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Зеленського намагались вбити у Польщі в аеропорту Жешува.

