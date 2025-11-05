Водії, обережно, очікується сильний туман: прогноз погоди на 6 листопада

У четвер, 6 листопада, більшість регіонів України матиме суху погоду та спокійний день без опадів. Водночас синоптики попереджають про густі тумани, тому водіям радять бути особливо уважними на дорогах.

Вплив антициклону Vianelde забезпечить тиху, стабільну погоду зі слабким вітром. Проте саме такі умови в листопаді сприяють утворенню туманів, які періодично накриватимуть різні області. Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Ніч на 6 листопада буде відносно теплою — від +3 до +8 °С. Вдень температура підніметься до +10…+14 °С, а на півдні стовпчики термометрів подекуди сягнуть +16 °С.

У столиці також можливий туман, опадів синоптики не прогнозують. Денна температура в Києві становитиме близько +10 °С, а вже на вихідних очікується ще тепліша погода.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!