Військова пенсія: яка максимальна у 2025 році

Останніми роками, у відповідь на повномасштабну агресію, Україна суттєво збільшила чисельність своєї армії. Відповідно, у майбутньому зростатиме й кількість військових пенсіонерів.

Адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова у коментарі для УНІАН пояснила, у якому віці військовослужбовці можуть виходити на пенсію, як розраховується її розмір, а також які пільги передбачені для військових після 60 років.

За словами фахівчині, військові мають право піти на заслужений відпочинок у досить молодому віці — до 45 років, якщо під час служби їм встановлено інвалідність. Також пенсія може бути призначена особам, які мають щонайменше 25 років служби, навіть якщо їм ще не виповнилося 45. Вихід на пенсію можливий і за змішаним стажем: якщо загальний трудовий стаж становить не менше 25 років, з яких щонайменше половина — це військова служба. Максимальний вік виходу на пенсію становить 60 років для звичайних військовослужбовців та старшого офіцерського складу, і 65 років — для генералів.

Розмір військової пенсії залежить від посади, звання, року звільнення та вислуги. Виплати регулюються постановою Кабміну №713, згідно з якою мінімальна сума пенсії не може бути нижчою за 3854 грн. Після індексацій, проведених у 2022–2025 роках, середній розмір пенсії для військових становить від 8 до 9 тисяч гривень, а у колишніх офіцерів — від 14 до 18 тисяч.

Військові також можуть отримувати пенсію по інвалідності. Якщо інвалідність пов’язана з війною, розмір виплати визначається як відсоток від грошового забезпечення: 100% — для першої групи, 80% — для другої, 60% — для третьої. Мінімальні суми становлять відповідно 15 347, 12 396 і 8 500 гривень. У випадку інвалідності, отриманої під час строкової служби або без статусу учасника бойових дій, розмір виплат менший — від 4 396 до 5 025 гривень залежно від групи.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Розрахунок пенсії здійснюється у відсотках від середнього грошового забезпечення за останні 24 місяці служби. До нього входять посадовий оклад, надбавка за звання, вислугу років та щомісячні доплати (крім бойових). Наприклад, за 20 років служби військовий отримує 50% від суми грошового забезпечення, а за кожен наступний рік додається по 3%.

Додатково передбачені надбавки за особливості служби, знання іноземних мов, участь у бойових діях, а також доплати на дітей чи за особливі заслуги. Після 2018 року частині військових пенсіонерів також встановлено щомісячну доплату у 2 тисячі гривень.

Родичі військового пенсіонера після його смерті мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, розмір якої становить 30–70% від грошового забезпечення, залежно від обставин і кількості утриманців.

Олена Воронкова також зазначила, що окремих пільг саме для військових пенсіонерів нині не передбачено. Проте якщо особа має статус учасника бойових дій, інваліда війни або чорнобильця, вона може користуватися загальними пільгами, зокрема 75% знижкою на оплату комунальних послуг, правом на отримання земельної ділянки чи пільговим проїздом.

Нагадаємо, ми вже писали, як військовому ветерану отримати житло від держави та що для цього потрібно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!