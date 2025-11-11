Военная пенсия: какова максимальная в 2025 году

В последние годы, в ответ на полномасштабную агрессию Украина существенно увеличила численность своей армии. Соответственно, в будущем будет расти и количество военных пенсионеров.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии для УНИАН объяснила, в каком возрасте военнослужащие могут выходить на пенсию, как рассчитывается ее размер, а также какие льготы предусмотрены для военных после 60 лет.

По словам специалиста, военные имеют право пойти на заслуженный отдых в молодом возрасте — до 45 лет, если во время службы им установлена инвалидность. Также пенсия может быть назначена лицам, имеющим не менее 25 лет службы, даже если им еще не исполнилось 45. Выход на пенсию возможен и по смешанному стажу: если общий трудовой стаж составляет не менее 25 лет, из которых минимум половина — это военная служба. Максимальный возраст ухода на пенсию составляет 60 лет для обычных военнослужащих и старшего офицерского состава, и 65 лет — для генералов.

Размер военной пенсии зависит от должности, звания, года увольнения и выслуги. Выплаты регулируются постановлением Кабмина №713, согласно которому минимальная сумма пенсии не может быть ниже 3854 грн. После индексаций, проведенных в 2022-2025 годах, средний размер пенсии для военных составляет от 8 до 9 тысяч гривен, а у бывших офицеров - от 14 до 18 тысяч.

Военные могут получать пенсию по инвалидности. Если инвалидность связана с войной, размер выплаты определяется как процент от денежного довольствия: 100% - для первой группы, 80% - для второй, 60% - для третьей. Минимальные суммы составляют соответственно 15347, 12396 и 8500 гривен. В случае инвалидности, полученной во время срочной службы или без статуса участника боевых действий, размер выплат меньше - от 4396 до 5025 гривен в зависимости от группы.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Расчет пенсии производится в процентах от среднего денежного довольствия за последние 24 месяца службы. В него входят должностной оклад, надбавка за звание, выслуга лет и ежемесячные доплаты (кроме боевых). Например, за 20 лет службы военный получает 50% от суммы денежного довольствия, а за каждый последующий год прибавляется по 3%.

Дополнительно предусмотрены надбавки за особенности службы, знание иностранных языков, участие в боевых действиях, а также доплаты на детей или особые заслуги. После 2018 части военных пенсионеров также установлена ежемесячная доплата в 2 тысячи гривен.

Родственники военного пенсионера после его смерти имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, размер которой составляет 30-70% от денежного довольствия, в зависимости от обстоятельств и количества иждивенцев.

Елена Воронкова также отметила, что отдельных льгот именно для военных пенсионеров в настоящее время не предусмотрено. Однако, если лицо имеет статус участника боевых действий, инвалида войны или чернобыльца, оно может пользоваться общими льготами, в том числе 75% скидкой на оплату коммунальных услуг, правом на получение земельного участка или льготным проездом.

Напомним, мы уже писали, как военному ветерану держать жилье от государства и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !