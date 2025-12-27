Військовозобовʼязаний ігнорує статус 'у розшуку' у Резерв+: що його очікує

В Україні діє режим воєнного стану та загальна мобілізація, тож військовозобов’язані громадяни, як і в мирний час, зобов’язані дотримуватися правил військового обліку. Фахівці наголошують: поява такого статусу в електронному кабінеті означає, що особу внесено до відповідних облікових переліків, і залишати це без уваги не можна.

Юристи адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" пояснили, які наслідки можуть чекати на тих, хто ігнорує позначку "у розшуку" в мобільному застосунку "Резерв+". За словами юристів, ігнорування повідомлення не звільняє від відповідальності. Працівники поліції мають право перевіряти документи, встановлювати особу та передавати інформацію до територіального центру комплектування. У разі підтвердження порушення правил військового обліку на громадянина можуть скласти адміністративний протокол за статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, експерти застерігають: якщо після належного вручення повістки особа ухиляється від мобілізаційних заходів, можливе застосування норм уже Кримінального кодексу України.

Юристи підкреслюють, що накопичення порушень лише ускладнює подальше вирішення ситуації. Тривале ухилення може завершитися примусовою доставкою до ТЦК на підставі постанови уповноваженої посадової особи відповідно до чинного законодавства.

