Військові можуть отримати одноразову виплату від держави: кого стосується

В Україні кожен військовослужбовець має гарантоване законом право на соціальні пільги та фінансову підтримку, зокрема на виплати у разі встановлення інвалідності. У листопаді захисники можуть розраховувати на значні одноразові допомоги, розмір яких залежить від групи інвалідності та ступеня втрати працездатності.

Такі виплати призначаються військовим, резервістам або тим, хто перебував на навчальних чи спеціальних зборах, якщо вони отримали травми, контузії чи захворювання, пов’язані з виконанням службових обов’язків. Про це пише Уніан.

Право на допомогу мають як чинні військові, так і звільнені зі служби, за умови, що інвалідність була встановлена не пізніше ніж через 90 днів після звільнення. Порядок призначення регулюють постанова Кабміну №975 і наказ Міноборони №530.

Розмір одноразової допомоги залежить від групи інвалідності та прожиткового мінімуму, який із 1 січня 2025 року становить 3028 грн. Для військових, які отримали інвалідність під час служби, максимальні виплати становлять: для І групи — 1 211 200 грн, для ІІ групи — 908 400 грн, для ІІІ групи — 757 000 грн. Якщо інвалідність набута безпосередньо під час проходження служби, суми менші: 363 360 грн для І групи, 272 520 грн — для ІІ, 211 960 грн — для ІІІ. Такі ж умови діють для строковиків, військовозобов’язаних і резервістів.

Якщо у військового зафіксована часткова втрата працездатності без встановлення групи, розмір виплати визначається у відсотках — від 5 до 30% — і розраховується виходячи з прожиткового мінімуму. Наприклад, за втрату працездатності на 30% передбачено 63 588 грн, на 20% — 42 392 грн, а на 5% — 10 598 грн. Для строковиків і резервістів ці суми нижчі — максимальна виплата становить 45 420 грн.

Якщо у процесі повторного медогляду групу інвалідності змінено на вищу або збільшився відсоток втрати працездатності, розмір допомоги переглядається з урахуванням раніше виплачених сум. У разі, коли часткова втрата працездатності переростає в інвалідність, військовому також перераховують суму відповідно до нової категорії.

Для отримання виплат потрібно подати заяву та пакет документів — довідку МСЕК, висновок ЛКК, підтвердження обставин травмування, копії паспорта та ідентифікаційного коду. Якщо військовий уже звільнений, документи подаються до територіального центру комплектування (ТЦК і СП).

Міноборони нагадує: строк реалізації права на отримання одноразової допомоги становить три роки з моменту встановлення інвалідності або втрати працездатності. Це означає, що військовий має подати заяву на виплати упродовж цього періоду, щоб не втратити право на фінансову підтримку.

