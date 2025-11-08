Военные могут получить единовременную выплату от государства: кого касается

В Украине каждый военнослужащий имеет гарантированное законом право на социальные льготы и финансовую поддержку, в частности, на выплаты в случае установления инвалидности. В ноябре защитники могут рассчитывать на значительные единовременные пособия, размер которых зависит от группы инвалидности и степени потери трудоспособности.

Такие выплаты назначаются военным, резервистам или находившимся на учебном или специальном собрании, если они получили травмы, контузии или заболевания, связанные с исполнением служебных обязанностей. Об этом пишет Униан.

Право на помощь имеют как действующие военные, так и уволенные со службы при условии, что инвалидность была установлена не позднее чем через 90 дней после увольнения. Порядок назначения регулируется постановлением Кабмина №975 и приказом Минобороны №530.

Размер единовременного пособия зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума, который с 1 января 2025 составляет 3028 грн. Для военных, получивших инвалидность во время службы, максимальные выплаты составляют: для І группы - 1 211 200 грн, для ІІ группы - 908 400 грн, для ІІІ группы - 757 000 грн. Если инвалидность приобретена непосредственно во время прохождения службы, суммы меньше: 363 360 грн для І группы, 272 520 грн - для ІІ, 211 960 грн - для ІІІ. Такие же условия действуют для срочников, военнообязанных и резервистов.

Если у военного зафиксирована частичная потеря трудоспособности без установления группы, размер выплаты определяется в процентах – от 5 до 30% – и рассчитывается исходя из прожиточного минимума. Например, за потерю трудоспособности на 30% предусмотрено 63588 грн, на 20% - 42392 грн, а на 5% - 10598 грн. Для срочников и резервистов эти суммы ниже – максимальная выплата составляет 45 420 грн.

Если в процессе повторного медосмотра группа инвалидности изменена на более высокую или увеличился процент потери трудоспособности, размер пособия пересматривается с учетом ранее выплаченных сумм. В случае, когда частичная потеря трудоспособности перерастает в инвалидность, военнослужащие также перечисляют сумму в соответствии с новой категорией.

Для получения выплат нужно подать заявление и пакет документов – справку МСЭК, заключение ЛКК, подтверждение обстоятельств травмирования, копии паспорта и идентификационного кода. Если военный уже уволен, документы подаются в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП).

Минобороны напоминает: срок реализации права на получение единовременного пособия составляет три года с момента установления инвалидности или утраты трудоспособности. Это означает, что военный должен подать заявление на выплаты в течение этого периода, чтобы не потерять право на финансовую поддержку.

