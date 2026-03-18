Війна в Ірані викликає дуже погане передчуття щодо переговорів про мир в Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння через можливий вплив подій на Близькому Сході на мирні ініціативи щодо України, зазначивши, що має "дуже погане передчуття" з цього приводу. Глава держави наголосив на важливості єдності серед західних союзників і закликав президента США Дональд Трамп та прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер до особистої зустрічі.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC. На його думку, такий діалог допоміг би узгодити спільну позицію та покращити відносини після взаємної критики.

Зеленський підкреслив, що не намагається давати поради американському лідеру, однак вважає, що пряме спілкування між партнерами є необхідним для відновлення конструктивної взаємодії.

Окремо президент звернув увагу на загострення ситуації навколо Ірану, яке виникло після ударів США та Ізраїлю і переросло у ширший дипломатичний конфлікт. За його словами, саме ці події негативно впливають на динаміку переговорів щодо завершення війни в Україні.

Він наголосив, що мирний процес фактично гальмується, адже увага міжнародної спільноти переключається на інші кризи. Саме тому, за словами Зеленського, війна в Ірані стає ключовим фактором, який ускладнює просування переговорів і відтерміновує можливі рішення.

