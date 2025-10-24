Хуртовини та перепади температур: якою буде зима в Україні

Європу та Україну очікує зима різких контрастів — від теплих вітряних дощів до справжніх арктичних холодів. За прогнозами синоптиків, зима 2025–2026 років в Україні проходитиме у два етапи: спочатку буде м’якою та вологою, а потім різко похолодає й засніжить.

На клімат впливатимуть кілька глобальних чинників — феномен Ла-Нінья, ослаблення полярного вихору та зміни у Північноатлантичній і Арктичній осциляціях. Саме це спричинить сильні перепади температур, шторми та хвилі холоду. Про це повідомляє hochu.ua.

У грудні переважатиме атлантичне повітря — очікуються часті дощі, поривчасті вітри й аномально високі температури, від +2 до +8 °C. Найвологіше буде на заході та півночі країни. З початку січня прогнозується вторгнення арктичного повітря, яке принесе морози, хуртовини та снігопади. А лютий, за словами метеоаналітиків, стане найхолоднішим місяцем зими, із температурами до -15 °C уночі.

Що прогнозують українцям узимку 2025–2026 років

Грудень: Початок зими буде незвично теплим — вдень очікується +3…+8 °C, на півдні — до +10 °C. Часті дощі, мокрий сніг і густі тумани створюватимуть складні умови на дорогах. Атлантичні вітри принесуть штормові пориви, особливо в західні області, можливі підтоплення у низинних районах.

Січень: Після 10 січня ситуація різко зміниться. В Україну почне надходити холодне арктичне повітря, і температура знизиться до -8…-12 °C у центрі та на сході, а на півночі — до -15 °C. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, які можуть паралізувати рух транспорту. У Карпатах підвищиться ризик лавин через коливання температури.

Лютий: Найморозніший місяць зими. Ослаблений полярний вихор відкриє шлях холодним повітряним масам, і температура може опускатися до -20 °C уночі. Денна температура триматиметься близько -5 °C. У більшості областей сформується стійкий сніговий покрив товщиною до 20–30 см. На півдні, особливо в Одеській і Миколаївській областях, можливі крижані дощі — рідкісне, але небезпечне явище, яке покриває дороги й дерева тонким шаром льоду.

Регіональні особливості

Захід України: у грудні — дощі та вітри; у січні-лютому — мокрий сніг, хуртовини, ожеледь.

у грудні — дощі та вітри; у січні-лютому — мокрий сніг, хуртовини, ожеледь. Північ: морози до -18 °C, періодичні відлиги, у лютому — сильні снігові замети.

морози до -18 °C, періодичні відлиги, у лютому — сильні снігові замети. Центр: наймінливіша погода — можливі різкі переходи від дощу до снігопадів.

наймінливіша погода — можливі різкі переходи від дощу до снігопадів. Схід: сухі, але дуже холодні зими, глибокі нічні морози.

сухі, але дуже холодні зими, глибокі нічні морози. Південь: переважно плюсові температури вдень, проте у лютому можливе різке похолодання до -10 °C і крижаний дощ.

