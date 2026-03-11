'Я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам, тепер Україна 'має карти' і всі це зрозуміли' - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині держава має значно сильніші позиції у війні завдяки українським військовим та розвитку власного оборонного виробництва, яке суттєво зросло після початку повномасштабного вторгнення Росія.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ірландському блогеру Кейлін Робертсон, повідомляє Інтерфакс-Україна. Під час розмови Зеленський прокоментував ситуацію, коли, за його словами, партнери зі Сполучені Штати Америки звернулися за допомогою саме до України, а не до інших європейських держав, зокрема Франція чи Німеччина. На запитання, як він почувається у такій ситуації, президент відповів, що добре.

За словами Зеленського, нинішні можливості країни стали результатом мужності українських солдатів та збільшення виробництва різних видів військової продукції після початку великої війни. Він підкреслив, що сьогодні Україна має високий рівень спроможностей і навіть може допомагати своїм партнерам.

Президент зазначив, що пишається тим, що Україна здатна підтримувати американських союзників.

Також він наголосив, що держава має певні можливості, які раніше не демонструвала публічно. За його словами, частина цих ресурсів існувала ще рік тому, однак тоді їх не показували. Тепер же стало очевидно, що Україна має такі інструменти.

Говорячи про перспективи миру, Зеленський зауважив, що багато залежить від готовності союзників швидко ухвалювати рішення та надавати необхідну підтримку.

Він порівняв це із ситуацією під час повітряної тривоги: коли країну атакують ракети або безпілотники типу Шахед, від швидкості реагування залежить можливість захисту. За словами президента, той самий принцип працює і у війні загалом — агресора потрібно зупиняти рішучими та оперативними діями.

Окремо глава держави висловив думку, що міжнародна спільнота наразі не повністю готова до можливої третьої світової війни.

На його переконання, Європа поки що недостатньо підготовлена до такого виклику, хоча деякі країни активно працюють над зміцненням оборони. Зокрема, за словами Зеленського, Німеччина швидко нарощує свої можливості, а держави Північної Європи мають високий технологічний рівень.

Водночас, зазначив президент, навіть потужні армії світу, зокрема у Сполучені Штати Америки, не мають такого досвіду сучасної масштабної наземної війни, який сьогодні має Україна.

Він підкреслив, що цей досвід отримано дуже дорогою ціною через російське вторгнення і великі людські втрати. Проте саме він дає українській армії розуміння нових реалій ведення бойових дій.

За словами Зеленського, сучасні війни поєднують використання ракет, безпілотників і масштабних наземних операцій. Саме тому, на його думку, світ наразі не готовий до глобального конфлікту такого масштабу, адже він неминуче призведе до величезних втрат.

