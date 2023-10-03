Мовознавець пояснив, чому 'посміхатися' та 'усміхатися' це не одне й те саме

Часто українці використовують слова "посміхатися" та "усміхатися" як синоніми. Втім, вони мають зовсім різне значення.

Різницю контекстів важливо враховувати, щоб правильно передати свою думку. Про це розповів мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Чи є відмінність у значенні слів "посміхатися" й "усміхатися". Знаменита Джоконда на картині Леонардо да Вінчі усміхається чи посміхається? Насправді не все так просто, як може здатися на перший погляд", – сказав він.

Читайте також: "Проект" чи "проєкт": Як таки правильно писати слова за новими правилами української мови

Авраменко зазначив, що відкрита, доброзичлива, лагідна і ласкава посмішка називається "усміхатися". Якщо ж вираз обличчя людини зображує глузування, то особа "посміхається".

"До речі, науковці досі не розгадали загадку – Мона Ліза усміхається чи посміхається. Хай там як, а ви запам’ятайте: м’яка та ніжна – "усмішка", а глузлива і скептична – "посмішка", – пояснив мовознавець.

Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!