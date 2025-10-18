Чи зараховується українцям страховий стаж інших країн: відповідь юриста

Українці, які певний час працювали за кордоном, мають можливість зарахувати цей період до свого страхового стажу для призначення пенсії. Ще донедавна врахувати іноземний трудовий стаж при призначенні пенсії можна було лише у випадках, коли між Україною та відповідною державою діяв міжнародний договір у сфері пенсійного забезпечення.

Однак торік законодавство зазнало змін, а постанова Кабміну від 16 травня 2025 року №562 визначила новий порядок підтвердження стажу, набутих за межами України. Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Тернопільській області.

Документ передбачає два ключові механізми:

підтвердження факту, що інша держава не виплачує пенсію за періоди роботи до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР;

зарахування періодів трудової діяльності в іншій державі до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком.

Якщо у документах, поданих до ПФУ, вказано періоди роботи до 1992 року за межами України, заявник повинен повідомити, чи отримує він пенсію в іншій країні. Якщо людина не має відповідних підтверджень, Пенсійний фонд може допомогти оформити запит до компетентних органів цієї держави.

Як діє процедура для країн колишнього СРСР

У випадках, коли у трудових документах зафіксовано стаж, набутий у Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані або Узбекистані, територіальний орган ПФУ надсилає через Міністерство закордонних справ запит до пенсійного органу відповідної держави для підтвердження відсутності пенсійних виплат за той період.

Водночас, якщо між Україною та країною колишнього СРСР укладено міжнародний договір, стаж враховується автоматично — на умовах, передбачених цим договором. Наразі такі угоди діють із Азербайджаном, Грузією, Молдовою, Латвією, Литвою та Естонією.

Що з трудовим стажем у Росії та Білорусі

Через припинення будь-якої взаємодії з пенсійними органами РФ і Білорусі, підтвердити стаж роботи на їх території можна декларативно — шляхом подання заяви до ПФУ про те, що пенсійні виплати з цих країн не отримуються. Відповідальність за достовірність наданих даних несе заявник.

Водночас варто пам’ятати, що робота у відрядженнях або вахтовим методом у республіках колишнього СРСР до 1992 року, якщо людина була офіційно працевлаштована в Україні, не вважається роботою на території іншої держави.

Як підтвердити закордонний стаж у країнах поза СНД

Постанова №562 також встановила механізм підтвердження трудового стажу в інших державах, із якими Україна не має двосторонніх угод. У такому випадку стаж зараховується лише за наявності офіційних документів про працевлаштування та сплату внесків до пенсійної системи цієї країни.

Нині Україна має чинні угоди про пенсійне забезпечення з Угорщиною, Румунією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Латвією, Литвою, Іспанією, Естонією, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Португалією та Польщею.

Документи про роботу за кордоном мають бути легалізовані відповідно до міжнародних вимог і подані до сервісного центру ПФУ. Після цього український Пенсійний фонд надсилає їх до компетентних органів іноземної держави через Міністерство закордонних справ для підтвердження стажу та врахування його при призначенні пенсії.

