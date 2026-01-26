Триватиме понад 6 хвилин: найближається найдовше затемнення Сонця

Одне з найвражаючих астрономічних явищ XXI століття відбудеться 2 серпня 2027 року — повне сонячне затемнення, яке на кілька хвилин перетворить день на ніч у частинах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Хоча максимальна фаза триватиме трохи понад шість хвилин, спостерігати це рідкісне явище зможуть мільйони людей. Про це повідомляє Ecoticias.

Що особливого в затемненні 2027 року

На піку явища Місяць повністю закриє диск Сонця приблизно на 6 хвилин і 23 секунди. За даними науковців, настільки тривале повне сонячне затемнення наступного разу людство побачить лише у 2114 році.

Астрономи підрахували, що в зоні повної фази проживає близько 89 мільйонів людей. Саме вони зможуть відчути справжню темряву серед білого дня. Смуга затемнення простягнеться від узбережжя Іспанії через Середземномор’я, Північну Африку й аж до Червоного моря та Африканського Рогу.

Як зміниться небо і довкілля

Під час повної фази на небі стануть помітними яскраві зірки та планети, температура повітря помітно знизиться, а природа відреагує на раптову "ніч". Навколо темного диска Місяця засяє сонячна корона — рідкісне й захопливе видовище, яке неможливо побачити за звичайних умов.

Чому важливо підготуватися

Фахівці наголошують: для більшості людей це затемнення може стати подією раз у житті, тому до спостереження варто поставитися відповідально. Жителям зони повної фази рекомендують користуватися сертифікованими окулярами для спостереження за Сонцем протягом усіх часткових фаз. Знімати захист дозволено лише в момент повного закриття Сонця й одягати знову одразу після появи першого променя.

Тим, хто перебуватиме поза смугою повної фази, захисні фільтри потрібно використовувати протягом усього часу затемнення без винятків.

