Займет более 6 минут: приближается самое длинное затмение Солнца

Одно из самых впечатляющих астрономических явлений XXI века состоится 2 августа 2027 — полное солнечное затмение, которое на несколько минут превратит день на ночь в частях Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Хотя максимальная фаза будет длиться чуть более шести минут, наблюдать это редкое явление смогут миллионы людей. Об этом сообщает Ecoticias.

Что особенного в затемнении 2027 года

На пике явления Луна полностью закроет диск Солнца примерно на 6 минут и 23 секунды. По данным ученых, столь длительное полное солнечное затмение в следующий раз человечество увидит только в 2114 году.

Астрономы подсчитали, что в зоне полной фазы проживает около 89 миллионов человек. Именно они смогут ощутить настоящую тьму среди бела дня. Полоса затемнения протянется от побережья Испании через Средиземноморье, Северную Африку и до Красного моря и Африканского Рога.

Как изменится небо и окружающая среда

Во время полной фазы на небе заметны яркие звезды и планеты, температура воздуха заметно снизится, а природа отреагирует на внезапную "ночь". Вокруг темного диска Луны засияет солнечная корона — редкое и увлекательное зрелище, которое невозможно увидеть в обычных условиях.

Почему важно подготовиться

Специалисты отмечают: для большинства людей это затмение может стать событием раз в жизни, поэтому к наблюдению следует отнестись ответственно. Жителям зоны полной фазы рекомендуют пользоваться сертифицированными очками для наблюдения за солнцем на протяжении всех частичных фаз. Снимать защиту можно только в момент полного закрытия Солнца и одевать снова сразу после появления первого луча.

Тем, кто будет находиться вне полосы полной фазы, защитные фильтры следует использовать в течение всего времени затемнения без исключений.

