'Завершення російсько-української війни вже найблжається' — Трамп

Президент США Donald Trump заявив, що, на його думку, завершення війни між Україною та Росією вже близьке. Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив завершення війни, американський лідер висловив переконання, що врегулювання конфлікту наближається.

Про це повідомив Трамп перед вильотом до Китаю. "Я думаю, що кінець війни в Україні вже дуже близько", — заявив він.

Трамп також додав, що вірить у можливість досягнення домовленостей між Росією та Україною, вкотре наголосивши, що за час своєї політичної діяльності нібито "зупинив вісім воєн".

Окрім цього, журналісти поцікавилися, чи існує між ним та керівництвом РФ домовленість про те, що Росія може отримати весь Донбас у межах потенційної мирної угоди. На це Трамп відповів коротко: "Ні".

