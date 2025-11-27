Землю накрила потужна магнітна буря 5 рівня: прогноз на 27 листопада

Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою К-індексу від 2 до 9: що вищий показник, то потужніша буря, з більшим ризиком для техніки (від супутників до електромереж) та самопочуття людей, особливо метеозалежних.

У четвер, 27 листопада, очікується помірна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень за шкалою NOAA G1), яка може спричинити головні болі, втому та порушення сну в чутливих осіб, а також тимчасові перебої в радіозв'язку та GPS. Результати опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

У п'ятницю та суботу, 28–29 листопада, активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — це незначні коливання, які зазвичай не відчуваються людьми, але можуть вплинути на висотні польоти.

Прогнози NOAA оновлюються кожні три години на основі реальних даних з супутників, тому цифри ще можуть скоригуватися. Астрофізики наголошують: найточніші передбачення — на добу вперед, решта слугують лише орієнтиром.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!