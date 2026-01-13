Землю накрила потужна магнітна буря: прогноз на 13 січня

У середині січня 2026 року на Землі очікується серія магнітних бур різної сили. Геомагнітна ситуація буде нестабільною протягом кількох днів, а найскладніший період припадає на середину тижня.

13 січня, у вівторок, настає найнебезпечніший період — сильна магнітна буря Kp-5 (G1). Саме в такі дні найчастіше фіксують стрибки артеріального тиску, порушення сну, серцебиття та загальне погіршення самопочуття. Про це повідомляє NOAA.

Найгірше переносять магнітні бурі люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією чи гіпотонією, хронічною втомою, метеозалежністю, літні люди, вагітні жінки, а також ті, хто має хронічні захворювання, перебуває в стресі або порушує режим сну.

Під час таких періодів часто виникають головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість або безсоння, підвищена тривожність, стрибки тиску, загострення хронічних хвороб, дратівливість і швидка втома.

Щоб полегшити стан у дні магнітних бур, лікарі рекомендують уникати перевтоми, більше відпочивати, спати не менше 7–9 годин на добу, дотримуватися нормального режиму дня, пити достатньо води, повноцінно харчуватися, обмежити каву та алкоголь, проводити більше часу на свіжому повітрі, провітрювати приміщення, не перенавантажувати себе фізично та емоційно, а також контролювати артеріальний тиск.

Людям із хронічними захворюваннями варто суворо дотримуватися рекомендацій лікаря та завжди мати під рукою необхідні ліки.

