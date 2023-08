Цікаві факти про Біллі Айліш, які мало хто знає: білявка із синдромом Туретта

Біллі Айліш, сенсаційна поп-зірка, здавалося б, увірвалася на музичну сцену з нізвідки, але її вплив був незаперечним. UAportal пропонує п'ять фактів про дивовижну Біллі Айліш.

Зазирнути у її світ: власний документальний фільм

У лютому 2021 року Біллі представила свій перший офіційний документальний фільм "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". Документальна стрічка розповідає про подорож Біллі, коли вона працювала над своїм визнаним критиками альбомом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" і злетіла до світової слави.

Несподіване друге ім'я

Хоча ми з любов'ю називаємо її Біллі Айліш, повне ім'я співачки насправді Біллі Айліш Пайрат Бейрд О'Коннелл. Дивно, але саме її старший брат запропонував додати "Пайрат", тому що це було його улюбленим прізвиськом для неї.

Натуральний колір волосся Біллі

Хоча Біллі відома своїм культовим зеленим волоссям та іншими яскравими відтінками, які вона демонструвала протягом багатьох років, природний колір волосся насправді білявий, про що свідчать деякі зі старих фотографій зірки.

Музична подорож з юних років

Пристрасть Біллі до музики почалася ще в ранньому віці. Вона розповіла Vogue, що була учасницею дитячого хору Лос-Анджелеса, який відіграв ключову роль у відточуванні співочих навичок. Біллі Айліш вважає, що час, проведений у хорі, навчив її правильній техніці та запобіг шкоді для голосу.

Прийняття синдрому Туретта

Коли музика Біллі отримала широке визнання, шанувальники почали створювати відеозбірки, які висвітлювали, на їхню думку, її фізичні порушення, пов'язані з синдромом Туретта.

Синдром Туретта – це неврологічний розлад, що характеризується мимовільними рухами і вокалізацією, відомими як сіпання. Дівчина відреагувала на ці відео, відверто розповівши про свій досвід боротьби з розладом у своїх історіях в Instagram та під час виступу на шоу Еллен.

