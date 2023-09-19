Як навчитись сприймати критику: три способи, щоб отримати від неї користь

Ніхто не любить, коли його критикують. Однак часом потрібно навчитися сприймати негативні відгуки щодо себе та нормально реагувати на них. Uaportal підготував практичні поради, як допоможуть прийняти ці коментарі й використовувати їх як можливість для вдосконалення.

Сприймайте критику як можливість для вдосконалення

Будьте готовими вчитися

Зауваження можуть допомогти людям ставати кращими в тому, що вони роблять.

Переосмислюйте негативні думки

Зосередьтеся на конструктивних аспектах критики й використовуйте її як мотивацію для розвитку.

Практикуйте самоаналіз

Виділіть час на роздуми про власну роботу та визначте сфери для вдосконалення. Чесність із собою та визнання слабких сторін може полегшити сприйняття критики з боку інших.

Регулярно шукайте відгуків

Просіть критики від інших, чи то від колег, чи то від наставників, чи то від керівників. Важливо створити безпечне та відкрите середовище, в якому люди почуватимуться комфортно, надаючи чесний відгук.

Відокремлюйте критику від самооцінки

Важливо пам'ятати, що отримання критики не робить когось невдахою чи поганою людиною.

Зосередьтеся на поведінці, а не на людині

Отримуючи критику, пам'ятайте, що вона спрямована на дії або роботу, а не на саму людину. Важливо відокремити особистість від отриманого відгуку й зосередитися на вдосконаленні конкретної поведінки чи навичок.

Не сприймайте її особисто

Не сприймайте критику на свій рахунок і не ставайте в оборону. Натомість ви повинні зрозуміти, що це суб’єктивна оцінка вашої роботи.

Робіть висновки з критики

Щоб отримати від критики справжню користь, ви повинні вчитися на ній

Проаналізуйте критику

Пошукайте закономірності або повторювані моменти, адже це може допомогти визначити сфери, які потребують вдосконалення.

Встановіть цілі для покращення

На основі отриманого зворотного зв'язку важливо встановити конкретні та досяжні цілі для вдосконалення. Корисно розділити їх на менші, керовані кроки, над якими можна поступово працювати.

Впроваджуйте зміни

Реагуйте на відгуки шляхом впровадження необхідних змін, щоб застосувати набутий досвід і демонструвати власні зростання.

Відстежуйте прогрес

Важливо регулярно оцінювати прогрес і визначати, чи є внесені зміни ефективними.

Раніше, UaPortal поділився, як підвищити самооцінку.

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