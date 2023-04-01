Як не хропіти: поради та правила щодо позбавлення від хропіння

Хропіння може завдавати незручностей як самому хропуну, так і оточуючим його людям. Він може порушувати сон, викликати втому і навіть призводити до проблем зі здоров'ям.

На щастя, існує кілька порад та стратегій, які люди можуть використовувати для зменшення або усунення хропіння. UAportal підготував добірку таких порад.

Порада 1

Змініть положення під час сну

Одним із найефективніших способів зменшити або припинити хропіння є зміна положення уві сні. Коли ви лежите на спині, сила тяжіння тисне на язик і м'яке піднебіння, внаслідок чого вони провалюються в дихальні шляхи, що призводить до вібрацій, що утворюють хропіння.

Щоб цього не сталося, намагайтеся спати на боці, оскільки це допомагає тримати ці органи подалі від дихальних шляхів, забезпечуючи більш рівне дихання протягом усієї ночі. Крім того, використання подушок або спеціальних підкладок під голову може допомогти залишатися в такому положенні всю ніч, якщо це необхідно.

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Порада 2

Уникайте алкоголю перед сном

Вживання алкоголю перед сном пов'язане з підвищеним ризиком хропіння через його седативний ефект, який розслаблює м'язи горла. Це призводить до перешкоди повітряного потоку під час сну, у результаті виникають гучні звуки при диханні. Рекомендується утримуватись від алкоголю принаймні за чотири години до сну.

Порада 3

Слідкуйте за чистотою носових ходів

Якщо носові проходи заблоковані через алергію або застуду, це може призвести до утруднення дихання через ніс під час сну. Щоб уникнути такої ситуації, необхідно вжити заходів, наприклад використовувати сольові спреї, зволожувачі повітря і т.д., щоб очистити носові ходи перед сном!

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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