Як працюють і на що здатні акумулятори: пояснення роботи батарейок

Ви колись замислювалися, як працюють батарейки? Це дивовижні невеликі джерела енергії, які забезпечують безперебійну роботу пристроїв. UAportal підготував докладний огляд принципу роботи акумуляторів.

По суті, батарея є пристроєм, що перетворює хімічну енергію в електричну. Вона складається з одного або декількох електрохімічних елементів, кожен з яких складається з позитивного електрода (катода), негативного електрода (анода) та електроліту, що забезпечує рух іонів між електродами.

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Детальне пояснення

Коли батарея підключається до кола, всередині елемента відбувається хімічна реакція. Реакція на аноді генерує електрони, а реакція на катоді поглинає електрони. Цей потік електронів створює електричний струм, який може мати наші пристрої.

Різні типи батарей використовують різні хімічні реакції виробництва електрики. Наприклад, у літій-іонній батареї іони літію під час розряду переміщуються від негативного електрода (анода) до позитивного електрода (катода). Коли батарея заряджається, процес зворотний, іони літію переміщаються від позитивного електрода до негативного.

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Застосування

Батареї використовуються в незліченних додатках у нашому повсякденному житті. Вони живлять наші смартфони, ноутбуки та планшети, дозволяючи нам залишатися на зв'язку та працювати в дорозі. Вони також відіграють важливу роль у системах відновлюваної енергії, таких як сонячна енергія, де вони накопичують надлишкову енергію для подальшого використання.

В автомобільній промисловості батареї лежать в основі електромобілів, забезпечуючи необхідну потужність руху автомобіля. Крім того, батареї знаходять застосування в медичних приладах, аерокосмічній техніці і навіть у наших побутових приладах.

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