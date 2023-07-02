Як виростити солодкі і великі червоні буряки: поради городників

Червоний буряк, універсальний овоч, що використовується в таких стравах, як борщ і вінегрет, може повністю розкрити свій потенціал у плані солодощі, смаку та розміру, якщо його правильно удобрювати. Дотримуючись деяких ключових рекомендацій і забезпечуючи правильні ґрунтові умови, можна покращити смак та врожайність буряків.

Створення ідеального ґрунтового середовища

Для початку важливо мати вологий, пухкий ґрунт, багатий на бор і азот. Ці поживні речовини відіграють вирішальну роль у розвитку солодких і великих буряків.

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Борне добриво для посилення солодощі

Одним із ефективних методів є борне добриво. Почніть з розчинення 10 г борної кислоти в 10 літрах води. Коли рослини буряка будуть проріджені, ретельно полийте рядки на рівні коріння, намагаючись не намочити листя. Цю процедуру слід провести один раз, і вже за тиждень ви помітите значне покращення якості буряка.

Стимулювання зростання за допомогою азотного добрива

Азотне добриво є ще одним ключовим аспектом, що впливає на зростання буряків. Досвідчені садівники рекомендують використовувати курячий або голубиний послід. Однак важливо розуміти нюанси, щоб не нашкодити рослинам.

При використанні голубиного посліду слід враховувати, що він більш концентрований. Тому при приготуванні добрива його потрібно правильно розбавити.

Для курячого розслідування створіть готовий розчин, змішавши його з водою у співвідношенні 1:2 (100 грам на 10 літрів). Що стосується голубиного посліду, то використовуйте розчин із розрахунку 100 грамів на 15 літрів.

Застосування та терміни

Щоб запобігти опіку коренеплоду, дуже важливо вносити гнойове добриво у вологий ґрунт після поливу буряків. Це гарантує, що поживні речовини будуть правильно засвоєні і не завдадуть шкоди корінням.

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