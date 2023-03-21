Чому не можна свистіти в будинку: що означають популярні українські забобони та заборони

В Україні існує чимало повір'їв, що передаються з покоління до покоління. UAportal підготував статтю про те, як вони виникли, значення та культурний контекст забобонів.

Один з найпоширеніших українських забобонів говорить, що виходити з дому лівою ногою – погана прикмета. Це повір'я виникло з давніх язичницьких вірувань про бога сонця Дажбога, який, як вважалося, приносив удачу, якщо людина виходила з дому з правої ноги. Багато українців і донині дотримуються цієї традиції, щоб забезпечити удачу собі чи своїй родині.

Ще одна популярна українська заборона – не свистіти у приміщенні, бо вважається, що це призведе до того, що гроші відлетять із дому. Ця заборона виникла багато століть тому, коли люди свистіли під час роботи на вулиці, щоб відігнати злих духів або залучити добрих. Їх попереджали, що свистіти у приміщенні не можна, оскільки це може призвести до фінансових проблем.

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Крім того, українці вірять, що парна кількість квітів у будинку може бути нещасливою. Парні числа асоціюються з похоронами, а не з радісними подіями, як весілля, день народження чи ювілей. Тому при даруванні квітів перевагу надають непарним числам, оскільки вони символізують життя і радість, а не смерть і горе.

Нарешті, ще один традиційний український забобон свідчить, що розсипана сіль приносить нещастя, якщо відразу ж після цього не кинути її через плече. Це нібито відганяє можливі нещастя, спричинені розсипаною сіллю! Ймовірно, це повір'я виникло в давнину, коли сіль вважалася дуже цінною через її здатність зберігати продукти під час довгих зим. Прокидання солі розглядалося як витрата чогось цінного, що може принести нещастя собі або членам сім'ї, якщо не вжити належних заходів!

Ці приклади показують, наскільки глибоко укорінилися ці традиції в українській культурі, даючи уявлення як про її історію, так і про сьогоднішні цінності! Подібні забобони відіграють важливу роль у підтримці культурної спадкоємності, зберігаючи історії від покоління до покоління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо розсипати сіль на порозі.

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