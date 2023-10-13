Допомога при отруєнні аміаком: що потрібно знати

Як впоратися з отруєнням аміаком та надати ефективну першу допомогу

Отруєння аміаком може бути серйозним і небезпечним для життя. Якщо у когось з'явилися такі симптоми, як утруднене дихання, опіки в горлі та легенях або кашель після вдихання аміаку, необхідно вжити негайних заходів. UAportal підготував поради щодо того, як відповідально поводитися в разі отруєння аміаком, тим самим надаючи людям можливість приймати обґрунтовані рішення, які можуть врятувати життя.

Вивести людину із забрудненої зони

Першим кроком є швидке переміщення постраждалої людини подалі від забрудненої зони. Пари аміаку можуть бути токсичними, тому життєво важливо якомога швидше вивести людину на свіже повітря.

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Виклик екстреної допомоги

Під час евакуації людини із забрудненого середовища потрібно негайно повідомити про це екстрені служби. Набрати місцевий номер екстреної допомоги або зверніться до токсикологічної служби, щоб отримати вказівки, як правильно діяти в ситуації, що склалася.

Перша допомога

При наявності необхідних навичок, можна надати первинну медичну допомогу, поки не прибудуть медичні працівники. Це може включати оцінку життєво важливих ознак, таких як дихання, пульс і рівень свідомості. Якщо людина непритомна або не дихає, потрібно виконати серцево-легеневу реанімацію.

Не викликати блювання

У разі отруєння аміаком важливо утриматися від викликання блювання. Аміак є їдкою речовиною, і викликання блювання може призвести до подальшого пошкодження стравоходу та горла. Бажано довірити проведення будь-яких необхідних лікувальних заходів медичним працівникам.

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