Доступны и комфортны: названы топ-4 автомобиля для пенсионеров

Когда люди выходят на пенсию, близкие часто выбирают для них символические подарки — удочку, кружку для кофе или что-то полезное для отдыха. Эксперты GOBankingRates предлагают оригинальную идею – автомобиль.

Они назвали четыре модели авто, которые, по их мнению, лучше всего подходят пожилым людям как практичный и комфортный подарок. Об этом пишет GOBankingRates.

Специалисты учитывали такие критерии как доступность, комфорт, безопасность и дополнительные удобства.

Toyota Camry Этот автомобиль считается идеальным балансом между комфортом и практичностью. Он достаточно вместителен для путешествий, но в то же время компактен, что облегчает парковку и движение в городских условиях. Особенно рекомендуют Camry седьмого поколения – как одну из самых удобных и надежных моделей.

Honda Accord Accord – это пример сочетания надежности, безопасности и комфорта. Эта модель может без проблем преодолеть более 200 тысяч миль при регулярном техобслуживании. Лучшими вариантами эксперты называют авто 2006-2007 годов (седьмое поколение) и 2011-2012 годов (восьмое поколение).

Honda CR-V Популярный кроссовер отличается экономичностью, высоким уровнем безопасности, вместительным салоном и большим багажником. Благодаря универсальности CR-V хорошо подходит как для городских поездок, так и для поездок за пределы города.

Kia Telluride Это более дорогая, но очень комфортная модель с превосходными показателями безопасности, просторным салоном и большим объемом багажника. Автомобиль создан для тех, кто ценит надежность и уют во время поездок.

Эксперты также предостерегают пенсионеров от покупки некоторых моделей, которые могут оказаться слишком дорогими в обслуживании или ненадежными. В частности, они советуют избегать Nissan Altima, Chevrolet Cruze, Chrysler 300/200, Land Rover Range Rover и Chevrolet Suburban.

Среди лучших вариантов для пожилых водителей специалисты выделяют Honda Pilot и Subaru Outback — эти автомобили отличаются высокой надежностью, удобством и современными технологиями.

