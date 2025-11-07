Доступні та комфортні: названо топ-4 автомобілі для пенсіонерів

Коли люди виходять на пенсію, близькі часто обирають для них символічні подарунки — вудку, кухоль для кави чи щось корисне для відпочинку. Експерти GOBankingRates пропонують оригінальну ідею — автомобіль.

Вони назвали чотири моделі авто, які, на їхню думку, найкраще підходять літнім людям як практичний і комфортний подарунок. Про це пише GOBankingRates.

Фахівці враховували такі критерії, як доступність, комфорт, безпека та додаткові зручності.

Toyota Camry Цей автомобіль вважають ідеальним балансом між комфортом і практичністю. Він достатньо місткий для подорожей, але водночас компактний, що полегшує паркування та рух у міських умовах. Особливо рекомендують Camry сьомого покоління — як одну з найзручніших і найнадійніших моделей.

Honda Accord Accord — це приклад поєднання надійності, безпеки та комфорту. Ця модель може без проблем подолати понад 200 тисяч миль за умови регулярного техобслуговування. Найкращими варіантами експерти називають авто 2006–2007 років (сьоме покоління) та 2011–2012 років (восьме покоління).

Honda CR-V Популярний кросовер вирізняється економічністю, високим рівнем безпеки, містким салоном і великим багажником. Завдяки універсальності CR-V добре підходить як для міських поїздок, так і для подорожей за межі міста.

Kia Telluride Це дорожча, але надзвичайно комфортна модель із чудовими показниками безпеки, просторим салоном і великим об’ємом багажника. Авто створене для тих, хто цінує надійність і затишок під час поїздок.

Експерти також застерігають пенсіонерів від купівлі деяких моделей, які можуть виявитися занадто дорогими в обслуговуванні або ненадійними. Зокрема, вони радять уникати Nissan Altima, Chevrolet Cruze, Chrysler 300/200, Land Rover Range Rover та Chevrolet Suburban.

Натомість серед найкращих варіантів для літніх водіїв фахівці виділяють Honda Pilot та Subaru Outback — ці автомобілі відзначаються високою надійністю, зручністю та сучасними технологіями.

