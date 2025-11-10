Дождь: прогноз погоды в Украине на 11 ноября.

Синоптики прогнозируют, что в Украине 11 ноября в большинстве регионов ожидаются дожди. В центральных, южных и восточных областях, а также местами на севере Левобережья возможны сильные дожди.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на данные метеорологов. Ветер сменит направление на северо-восточное, постепенно переходя в западное, со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью будет держаться в пределах +4...+9°, в западных областях — +1...+6°, днем ожидается +6...+11°, на юге и востоке — до +15°.

В столице во вторник прогнозируется дождь, температура ночью +5…+7°, днем +8…+10°.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

