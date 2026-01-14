Дроны атаковали российский Ростов-на-Дону: есть попадания по химическому заводу Эмпилс (фото, видео)

В ночь на 14 января Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Взрывы и возгорания были зафиксированы на территории химического предприятия "Эмпилс"

Об этом сообщает канал Exilenova+. Журналисты провели геолокацию и установили, что на пораженном объекте размещены резервуары с нефтью. В сети также появились видеозаписи, снятые местными жителями, где видны пожар и последствия удара. Очевидцы утверждают, что в результате атаки получили повреждения и жилые дома поблизости.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром заявил о якобы успешном отражении атаки беспилотников силами противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону и нескольких районах области. В то же время он сообщил о гибели одного человека, тело которого обнаружили в поврежденном жилом доме. По его словам, еще четыре человека получили ранения.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!