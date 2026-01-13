Дроны атаковали российский Таганрог: поврежден авиаремонтный и военный заводы (фото, видео)

Утром 13 января власти Ростовской области РФ сообщили о массированной атаке беспилотников на регион. В Таганроге местные жители слышали взрывы, а российские информационные ресурсы заявляют, что ударам могли подвергнуться оборонные предприятия, в частности, завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный комплекс ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Об инциденте заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, около шести часов утра силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на Таганрог. Чиновник утверждал, что информации о пострадавших нет, а масштабы последствий на земле уточняются. Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности, не выходить из помещений и держаться подальше от окон.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев, удары могли прийтись именно по заводу "Атлант Аэро" и авиаремонтному предприятию ТАНТК им. Бериева. "Атлант Аэро" специализируется на разработке беспилотников, в частности дронов типа "Орион" и FPV-аппаратов, а также производит комплектующие для боевых БПЛА, систем управления и средств радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Позже Слюсар заявил, что над Таганрогом и Красносулинским районом якобы были сбиты семь беспилотников, а в самом Таганроге повреждения получил один из промышленных объектов.

Об атаке дронов также сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, беспилотники атаковали город Елец, где после падения обломков вспыхнули пожары.

В российском Министерстве обороны заявили, что в течение ночи силы ПВО якобы уничтожили 11 беспилотников. Семь из них, по официальной версии, сбили над Ростовской областью, по одному – над Белгородской, Курской и Орловской областями РФ, еще один – над временно оккупированным Крымом.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!