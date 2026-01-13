Дрони атакували російський Таганрог: пошкоджено авіаремонтний та військовий заводи (фото, відео)

Уранці 13 січня влада Ростовської області РФ повідомила про масовану атаку безпілотників на регіон. У Таганрозі місцеві жителі чули вибухи, а російські інформаційні ресурси заявляють, що ударам могли піддатися оборонні підприємства, зокрема завод "Атлант Аеро" та авіаремонтний комплекс ТАНТК імені Г. М. Берієва.

Про інцидент заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, близько шостої години ранку сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку на Таганрог. Посадовець стверджував, що інформації про постраждалих немає, а масштаби наслідків на землі уточнюються. Він також закликав мешканців дотримуватися заходів безпеки, не виходити з приміщень і триматися подалі від вікон.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців, удари могли припасти саме по заводу "Атлант Аеро" та авіаремонтному підприємству ТАНТК ім. Берієва. "Атлант Аеро" спеціалізується на розробці безпілотників, зокрема дронів типу "Оріон" і FPV-апаратів, а також виготовляє комплектуючі для бойових БПЛА, систем управління і засобів радіоелектронної боротьби.

Пізніше Слюсар заявив, що над Таганрогом і Красносулинським районом нібито було збито сім безпілотників, а в самому Таганрозі пошкоджень зазнав один із промислових об’єктів.

Про атаку дронів також повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За його словами, безпілотники атакували місто Єлець, де після падіння уламків спалахнули пожежі.

У російському Міністерстві оборони заявили, що впродовж ночі сили ППО нібито знищили 11 безпілотників. Сім із них, за офіційною версією, збили над Ростовською областю, по одному — над Бєлгородською, Курською та Орловською областями РФ, ще один — над тимчасово окупованим Кримом.

