Европейцы их просто обожают: назван топ-10 самых популярных авто
Согласно статистике за январь-август, модель Renault Clio улучшила свои позиции. Она поднялась на ступеньку выше и возглавила рейтинг продаж на европейском автомобильном рынке.
Clio зафиксировала прирост продаж на 7,7%, тогда как Dacia Sandero потеряла 9,5% по сравнению с предыдущим периодом. Третье место занял Volkswagen T-Roc, показав положительную динамику – плюс 5,7%. Об этом пишет Focus2Move.
В списке десяти самых востребованных автомобилей в Европе оказалась российская Lada Granta, хотя ее продажи демонстрируют спад. Последнюю позицию среди лидеров занимает Citroen C3.
Топ-10 лидеров европейского автомобильного рынка:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-9,5%);
- Volkswagen T-Roc (+5,7%);
- Volkswagen Golf (-14,4%);
- Dacia Duster (+1,2%);
- Volkswagen Tiguan (+1,7%);
- Lada Granta (-4,8%);
- Opel Corsa (+7,1%);
- Toyota Yaris (-15,6%);
- Citroen C3 (-12,6%).
