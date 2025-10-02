rus
Українська
Авто

Европейцы их просто обожают: назван топ-10 самых популярных авто

Анастасия Крыщук

Европейцы их просто обожают: назван топ-10 самых популярных авто
ТОП-10 самых популярных авто в Европе. Источник: infocar.ua

Согласно статистике за январь-август, модель Renault Clio улучшила свои позиции. Она поднялась на ступеньку выше и возглавила рейтинг продаж на европейском автомобильном рынке.

Clio зафиксировала прирост продаж на 7,7%, тогда как Dacia Sandero потеряла 9,5% по сравнению с предыдущим периодом. Третье место занял Volkswagen T-Roc, показав положительную динамику – плюс 5,7%. Об этом пишет Focus2Move.

Читайте также: Этих моделей следует избегать: топ автомобилей, которые чаще всего ломаются

В списке десяти самых востребованных автомобилей в Европе оказалась российская Lada Granta, хотя ее продажи демонстрируют спад. Последнюю позицию среди лидеров занимает Citroen C3.

Топ-10 лидеров европейского автомобильного рынка:

  1. Renault Clio (+7,7%);
  2. Dacia Sandero (-9,5%);
  3. Volkswagen T-Roc (+5,7%);
  4. Volkswagen Golf (-14,4%);
  5. Dacia Duster (+1,2%);
  6. Volkswagen Tiguan (+1,7%);
  7. Lada Granta (-4,8%);
  8. Opel Corsa (+7,1%);
  9. Toyota Yaris (-15,6%);
  10. Citroen C3 (-12,6%).

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

АвтоАвтомобили