Как оформить субсидию на дрова в 2026 году

В 2026 году в Украине остается немало домохозяйств, не пользующихся природным газом. Для таких граждан с невысокими доходами государство предусматривает отдельную форму поддержки — жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, а также твердое или жидкое печное топливо.

Как оформить субсидию

По информации Пенсионного фонда Украины, такая помощь предоставляется один раз в год и только после личного обращения.

Подать заявку можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой в соответствующий территориальный орган;

через представителей общины или в ЦНАП.

Какие документы нужны

Для оформления субсидии необходимо подтвердить лицо (паспорт или другой документ) и представить:

заявление установленного образца;

декларацию о доходах и имущественном положении;

договор аренды (если жилье арендуется);

документы по реструктуризации долгов (при наличии);

справки о доходах (если их нет в реестрах);

при необходимости - судебные решения или другие подтверждающие документы.

Как проверяют данные

После подачи заявки специалисты Пенсионного фонда анализируют информацию о составе домохозяйства, доходах и имущественном положении всех его членов. Важно: заявитель подтверждает достоверность данных. Если информация окажется ложной или неполной, субсидию могут не назначить или отменить, а вырученные средства придется вернуть.

Также помощь могут оказать, если у членов домохозяйства есть несколько объектов жилья (за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом).

Как определяют размер выплат

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально – как разница между стоимостью топлива в пределах установленных норм и обязательным платежом для конкретного домохозяйства.

Для расчетов употребляют предельные характеристики стоимости, которые раз в год устанавливает правительство на базе инфляции.

В 2026 году действуют следующие ориентировочные суммы:

твердое топливо – до 4 602,57 грн;

сжиженный газ - до 460,26 грн.

Эти показатели учитывают индексацию за предыдущие годы и используются при определении размера государственной помощи.

