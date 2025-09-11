Какой будет геомагнитная активность 12 сентября: прогноз

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому многие люди испытывают головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, где планетарный К-индекс от 5 и выше свидетельствует о мощных бурях.

В пятницу, 12 сентября, значение снизится до 1,7, то есть геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. В то же время прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают вследствие вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Они достигают магнитосферы Земли и вызывают колебания, которые ученые называют бурями. Если индекс К колеблется между 1 и 4, большинство людей даже не испытывает этих изменений. Когда же показатель превышает 5, речь идет о мощных колебаниях, которые могут повлиять на здоровье и повлечь за собой проблемы с работой связи. В случаях, когда индекс достигает 7 или 8, на небе появляется полярное сияние.

Чтобы легче переносить влияние бурь, врачи советуют соблюдать режим сна и питания, ограничивать жирное, соленое и острое, избегать алкоголя и избыточного кофе. Полезно пить больше воды и травяного чая, проводить время на свежем воздухе, давать организму легкие физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимые лекарства и уделять больше времени отдыху. Помочь организму адаптироваться могут контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна.

