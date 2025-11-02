На какую выплату имеет право военный, получивший ранение

В Украине военнослужащие, получившие ранения, имеют право на государственную компенсацию — так называемые выплаты за ранения. Адвокат объяснил, какие суммы предусмотрены и в каких случаях в выплате могут отказать.

Выплаты за ранения в 2025 году

Как пояснил кандидат юридических наук, управляющий партнер АО Lawyer HUB Валерий Шаповал, согласно Постановлению Кабмина от 28.02.2022 №168, военнослужащим в случае ранения во время боевых действий предусмотрено:

дополнительную выплату в размере 100 тыс. грн. за период лечения;

компенсацию во время реабилитации после тяжелого ранения (расчет – по количеству дней в месяце).

Выплаты начисляются за время стационарного лечения, в том числе за границей, или во время пребывания в отпуске с тяжелым ранением (по решению ВЛК). Лечение может длиться до 12 месяцев, при этом первые 4 месяца военный получает зарплату по должности.

Конкретный перечень ранений, за которые начисляются выплаты, закон не устанавливает. Выплаты производит финансовая часть воинской части.

Как получить выплату

По словам Валерия Шаповала, чтобы оформить компенсацию, военнослужащий должен:

Получить справку об обстоятельствах травмы (форма 5), где указано, что "ранение получено при защите Украины". Справку выдает медслужба воинской части после осмотра раненого. Написать рапорт на имя командира части с просьбой предоставить компенсацию за лечение "ранения, полученного при защите Украины". Рапорт сначала согласен командиром роты.

Обязательное условие — формулировка "ранения, полученного при защите Украины".

В каких случаях могут отказать

Выплата не предоставляется, если:

в справке отсутствует нужная формулировка;

военный во время ранения находился в состоянии опьянения;

ранение нанесено намеренно;

ранение полученное во время пребывания в СЗЧ или если военный к моменту ранения был признан дезертиром.

Отличие от единовременной помощи

Дополнительное вознаграждение за ранение не следует путать с одноразовой компенсацией за вред здоровью. Последняя назначается при частичной утрате трудоспособности или установлении группы инвалидности во время службы. Детальнее о видах выплат можно узнать в "Справочнике военнослужащего после ранения".

Сроки выплат

Согласно постановлению №168, выплаты предоставляются на основании приказов командиров.

Если выплаты задерживаются или отсутствуют, "Справочник" рекомендует:

Написать рапорт на имя командира с просьбой включить в приказ о выплате. Добавить копии справки об обстоятельствах травмы и заключении ВЛК. В случае безосновательного отказа – подать жалобу в Штаб оперативного командования или обратиться на горячую линию Минобороны (15-12).

