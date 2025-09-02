rus
Українська
Авто

Названы лучшие подержанные авто до 5000 долларов, обслуживание которых стоит копейки

Анастасия Крыщук

Названы лучшие подержанные авто до 5000 долларов, обслуживание которых стоит копейки
Рейтинг авто до 5000 долларов. Источник: wikimedia

В Украине растет количество водителей, прежде всего среди молодежи и городских жителей, которые предпочитают машины с невысокой ценой и низкими затратами на содержание. Автомобилисты отдают предпочтение тем моделям, которые легко ремонтируются и имеют дешевые запчасти

Поэтому эксперты рынка подержанных автомобилей подготовили обновленный список самых выгодных вариантов. Об этом пишет Autodosug.

Лучшие бюджетные автомобили, которые дешево обслуживать

В рейтинге первое место занял Volkswagen Golf IV (1997–2004 годов выпуска). Этот хэтчбек с бензиновым мотором 1.6 или дизельным 1.9 отличается надежностью, простым устройством и небольшим расходом топлива – около 6–7 литров на 100 км.

На второй позиции оказалась Opel Astra G (1998–2004). Модель известна устойчивостью на дороге, невысокой стоимостью сервиса и доступными запчастями даже в маленьких населенных пунктах. Наиболее экономичными считаются бензиновые двигатели объемом 1.4 и 1.6.

Читайте также: Эксперты назвали топ-5 лучших новых кроссоверов, которые можно купить в 2025 году

Третье место занимает Renault Megane I в кузове седан и хэтчбек. Автомобили с бензиновым двигателем 1.6 и дизельным 1.9 отличаются простой конструкцией и умеренным расходом топлива. Благодаря комфортной подвеске Megane хорошо подходит для дальних поездок.

В списке присутствует и Skoda Fabia I (1999–2007 годов), созданная на базе платформы Volkswagen. Бензиновые модификации с двигателями 1.2 и 1.4 ценятся за долговечность, экономичность и надежность в использовании.

На пятой строчке расположился Ford Focus первого поколения, который в начале 2000-х годов стал настоящим хитом продаж. У украинских автолюбителей наиболее популярными были бензиновые версии с объемом 1.6, а также дизельные 1.8 TDDI. Эти модели сочетают в себе удобство в управлении, надежность и доступные расходы на содержание.

Hyundai Accent II с мотором 1,5 литра занял шестое место. Его выбирают за современный для своего времени дизайн, выносливую подвеску и простоту в обслуживании.

Рейтинг завершает Daewoo Lanos, который и сегодня пользуется спросом среди украинских автолюбителей. Дешевые запчасти, невысокие затраты на ремонт и большое количество сервисов, которые хорошо знают эту модель, делают Lanos удачным выбором как для новичков, так и для тех, кто ищет бюджетное авто.

Раньше мы рассказывали о топ самых надежных автомобилей "гибрид".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

АвтоАвтомобили