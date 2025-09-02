Названы лучшие подержанные авто до 5000 долларов, обслуживание которых стоит копейки

В Украине растет количество водителей, прежде всего среди молодежи и городских жителей, которые предпочитают машины с невысокой ценой и низкими затратами на содержание. Автомобилисты отдают предпочтение тем моделям, которые легко ремонтируются и имеют дешевые запчасти

Поэтому эксперты рынка подержанных автомобилей подготовили обновленный список самых выгодных вариантов. Об этом пишет Autodosug.

Лучшие бюджетные автомобили, которые дешево обслуживать

В рейтинге первое место занял Volkswagen Golf IV (1997–2004 годов выпуска). Этот хэтчбек с бензиновым мотором 1.6 или дизельным 1.9 отличается надежностью, простым устройством и небольшим расходом топлива – около 6–7 литров на 100 км.

На второй позиции оказалась Opel Astra G (1998–2004). Модель известна устойчивостью на дороге, невысокой стоимостью сервиса и доступными запчастями даже в маленьких населенных пунктах. Наиболее экономичными считаются бензиновые двигатели объемом 1.4 и 1.6.

Третье место занимает Renault Megane I в кузове седан и хэтчбек. Автомобили с бензиновым двигателем 1.6 и дизельным 1.9 отличаются простой конструкцией и умеренным расходом топлива. Благодаря комфортной подвеске Megane хорошо подходит для дальних поездок.

В списке присутствует и Skoda Fabia I (1999–2007 годов), созданная на базе платформы Volkswagen. Бензиновые модификации с двигателями 1.2 и 1.4 ценятся за долговечность, экономичность и надежность в использовании.

На пятой строчке расположился Ford Focus первого поколения, который в начале 2000-х годов стал настоящим хитом продаж. У украинских автолюбителей наиболее популярными были бензиновые версии с объемом 1.6, а также дизельные 1.8 TDDI. Эти модели сочетают в себе удобство в управлении, надежность и доступные расходы на содержание.

Hyundai Accent II с мотором 1,5 литра занял шестое место. Его выбирают за современный для своего времени дизайн, выносливую подвеску и простоту в обслуживании.

Рейтинг завершает Daewoo Lanos, который и сегодня пользуется спросом среди украинских автолюбителей. Дешевые запчасти, невысокие затраты на ремонт и большое количество сервисов, которые хорошо знают эту модель, делают Lanos удачным выбором как для новичков, так и для тех, кто ищет бюджетное авто.

