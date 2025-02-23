Почему покупка ETH Bybit может изменить крипторинок?

Последний рост стоимости эфира (ETH) связан с тем, что криптовалютная биржа Bybit перевела 100 миллионов USDT, часть которых была потрачена на покупку ETH. Это стало известно после того, как Bybit пострадала от хакерской атаки, в результате которой было утрачено около 1,5 миллиарда долларов в криптоактивах. По данным Arkham Intelligence, примерно 101 миллион долларов был использован для внебиржевой покупки 36 900 ETH, а затем переведен на внутренние кошельки биржи.

Эта ситуация имеет серьезные последствия для криптосообщества. Во-первых, столь масштабные закупки создают дополнительный спрос, что может способствовать дальнейшему росту курса ETH. Это особенно важно для инвесторов, рассматривающих эфир как долгосрочный актив. Во-вторых, этот случай подчеркивает прозрачность блокчейна: основные криптобиржи и аналитические платформы тщательно отслеживают движение подозрительных средств и блокируют их использование на централизованных платформах.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заверил пользователей, что финансовая стабильность биржи остается на высоком уровне. Он отметил, что компания обладает значительными резервами, включая холодные кошельки с активами на сумму более 3 миллиардов USDT. Это помогло снизить панические настроения среди трейдеров и сохранить доверие пользователей к платформе.

Несмотря на заверения руководства, ситуация вокруг украденных средств остается неопределенной. Поскольку хакерские активы активно отслеживаются, их использование на централизованных биржах фактически невозможно. Это может привести к дальнейшему сокращению предложения ETH на рынке, что потенциально поддержит его рост в кратко- и среднесрочной перспективе. Некоторые аналитики считают, что значительное количество эфира, оказавшееся вне активного оборота, может создать эффект искусственного дефицита, что еще больше усилит рост цены актива.

Кроме того, рынок внимательно наблюдает за действиями Bybit после атаки. Тот факт, что биржа продолжает активно покупать ETH, свидетельствует о ее уверенности в будущем криптовалюты. Это может способствовать восстановлению доверия не только к платформе, но и к рынку в целом, что особенно важно на фоне недавних атак и взломов. Инвесторы тщательно анализируют, станет ли этот прецедент катализатором для новых изменений в регулировании безопасности криптовалютных бирж.

За последние сутки курс ETH вырос на 2,3%, тогда как индекс CoinDesk 20 показал рост всего на 0,76%. Это свидетельствует о том, что даже после серьезных потрясений рынок остается устойчивым, а крупные игроки продолжают использовать возможности для стратегических инвестиций. Очевидно, что ситуация с Bybit станет еще одним испытанием для криптоиндустрии, демонстрируя, как участники рынка реагируют на кризисы и какие механизмы защиты становятся критически важными для сохранения доверия пользователей.

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