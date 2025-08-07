'Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня' – Зеленский прокомментировал свой разговор с Трампом

6 августа состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-президентом США Дональдом Трампом. Диалог стал продолжением дипломатической активности после визита американского спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву, где он провел трехчасовую встречу с Владимиром Путиным.

О факте переговоров написал президент Зеленский в своем телеграмме. По словам главы государства, в ходе разговора обсуждалось то, что было нарушено в Москве, а к диалогу также присоединились ведущие европейские лидеры. В частности, участие в звонке приняли премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров остается неизменной – война должна завершиться, но на честных условиях. Украина продолжает отстаивать свою независимость и стремится добиться длительного, стабильного мира. Президент также отметил, что, по последним сигналам, Россия демонстрирует большую готовность к прекращению огня, и имеющееся международное давление, похоже, дает свой результат. "Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала", — сказал президент.

Впрочем, Зеленский предостерег, что доверие к РФ должно быть крайне осторожным, и важно избежать происков в деталях. Украина, по его словам, предложила провести встречу советников по безопасности — как украинских, так и со стороны международных партнеров, чтобы скоординировать позиции и действия в дальнейших переговорах.

"Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители – Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности – будут говорить, чтобы определить нашу и общую позицию и общую точку зрения. Украина точно защитит свою независимость", — добавил Зеленский.

