Рекордсмен в росте цен: что в Украине подорожало больше всего

В ноябре 2025 года продовольственная корзина украинцев продолжает колебаться: некоторые базовые продукты резко подорожали, в то время как другие, наоборот, стали доступнее. В целом инфляция на продукты за год достигла 14,4%, с яйцами как абсолютным лидером роста.

Об этом пишет Укринформ.

Самые "победители" подорожания

Яйца : +41,9% (за год +54,6%) - из-за роста кормов и экспортного спроса, средняя цена десятка - 50-60 грн.

: +41,9% (за год +54,6%) - из-за роста кормов и экспортного спроса, средняя цена десятка - 50-60 грн. Мясо : +25,2% - свинина и курятина выросли из-за логистических затрат и дефицита.

: +25,2% - свинина и курятина выросли из-за логистических затрат и дефицита. Хлеб : +16,5% — эффект роста энергозатрат на производство.

: +16,5% — эффект роста энергозатрат на производство. Фрукты +22,1% — импортные цитрусовые и сезонные ягоды подскочили через логистику.

Подешевевшие товары

Овощи : -21,5% (картофель -14%, зеленый лук вдвое) - благодаря новому урожаю и скидкам от фермеров, но эксперты прогнозируют +10-20% в декабре из-за хранения.

: -21,5% (картофель -14%, зеленый лук вдвое) - благодаря новому урожаю и скидкам от фермеров, но эксперты прогнозируют +10-20% в декабре из-за хранения. Сахар : -6,6% - стабильное производство и избыток.

: -6,6% - стабильное производство и избыток. Сыр : Наименьший рост — +2–3% (твердый сыр ~100 грн/кг) благодаря локальному производству.

Экономисты ожидают скачка цен в декабре перед праздниками (+1,5% из-за генераторов и хранения), но сливочное масло может подешеветь на 30% к Новому году. Общая инфляция на продукты может превысить 10%, если урожай 2025 года будет слабым.

