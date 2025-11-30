Рекордсмен у зростанні цін: що в Україні подорожчало найбільше 

У листопаді 2025 року продовольчий кошик українців продовжує коливатися: деякі базові продукти різко подорожчали, тоді як інші, навпаки, стали доступнішими. Загалом, інфляція на продукти за рік сягнула 14,4%, з яйцями як абсолютним лідером зростання.

Про це пише Укрінформ.

Найбільші "переможці" подорожчання

Яйця : +41,9% (за рік +54,6%) — через зростання кормів та експортного попиту, середня ціна десятка — 50–60 грн.

: +41,9% (за рік +54,6%) — через зростання кормів та експортного попиту, середня ціна десятка — 50–60 грн. М'ясо : +25,2% — свинина та курятина зросли через логістичні витрати та дефіцит.

: +25,2% — свинина та курятина зросли через логістичні витрати та дефіцит. Хліб : +16,5% — ефект від зростання енерговитрат на виробництво.

: +16,5% — ефект від зростання енерговитрат на виробництво. Фрукти: +22,1% — імпортні цитрусові та сезонні ягоди підскочили через логістику.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Товари, що подешевшали

Овочі : -21,5% (картопля -14%, зелена цибуля вдвічі) — завдяки новому врожаю та знижкам від фермерів, але експерти прогнозують +10–20% у грудні через зберігання.

: -21,5% (картопля -14%, зелена цибуля вдвічі) — завдяки новому врожаю та знижкам від фермерів, але експерти прогнозують +10–20% у грудні через зберігання. Цукор : -6,6% — стабільне виробництво та надлишок.

: -6,6% — стабільне виробництво та надлишок. Сир: Найменше зростання — +2–3% (твердий сир ~100 грн/кг), завдяки локальному виробництву.

Економісти очікують стрибка цін у грудні перед святами (+1,5% через генератори та зберігання), але вершкове масло може подешевшати на 30% до Нового року. Загальна інфляція на продукти може перевищити 10%, якщо урожай 2025 буде слабким.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!