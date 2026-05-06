РФ нарушила объявленный ранее режим тишины: взрывы раздавались в Харькове, Днепре и Херсоне

Российские войска нарушили объявленный "режим тишины", который должен был начаться в полночь 6 мая. В нескольких украинских городах раздались взрывы, а Воздушные силы ВСУ зафиксировали новые воздушные угрозы.

Во время воздушной тревоги взрывы слышались, в частности, в Запорожье. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупредил о риске применения управляемых авиабомб по области и областному центру. Впоследствии Воздушные силы подтвердили пуски КАБ в направлении города.

Взрывы также были зафиксированы в Херсоне, Днепре и Харькове. По информации местных медиа и мониторинговых каналов, южные регионы получили удары авиабомбами, тогда как Харьков атаковали беспилотники.

В Днепре тревогу объявили из-за угрозы применения ударных дронов. В Запорожской области сирены прозвучали почти сразу после начала заявленного режима тишины.

Ранее украинская сторона отмечала, что будет действовать зеркально и будет отвечать на любые нарушения со стороны России.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

