рф порушила оголошений раніше режим тиші: вибухи лунали у Харкові, Дніпрі та Херсоні

Російські війська порушили оголошений "режим тиші", який мав розпочатися опівночі 6 травня. У кількох українських містах пролунали вибухи, а Повітряні сили ЗСУ зафіксували нові повітряні загрози.

Під час повітряної тривоги вибухи чули, зокрема, у Запоріжжя. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив про ризик застосування керованих авіабомб по області та обласному центру. Згодом Повітряні сили підтвердили пуски КАБів у напрямку міста.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Вибухи також зафіксували у Херсоні, Дніпрі та Харкові. За інформацією місцевих медіа й моніторингових каналів, південні регіони зазнали ударів авіабомбами, тоді як Харків атакували безпілотники.

У Дніпрі тривогу оголосили через загрозу застосування ударних дронів. У Запорізькій області сирени пролунали майже одразу після початку заявленого "режиму тиші".

Раніше українська сторона наголошувала, що діятиме дзеркально та відповідатиме на будь-які порушення з боку Росії.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!