Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 15 января

По имеющимся данным, в четверг, пятницу и субботу, с 15 по 17 января, существенных магнитных колебаний или бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка в этот период прогнозируется спокойной. Об этом сообщает NOAA.

В то же время, специалисты предостерегают, что прогноз может корректироваться, ведь показатели солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрофизики отмечают: наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как более длительные прогностические периоды носят ориентировочный характер.

